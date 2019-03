Los supermercados son los nuevos 'reyes de la moda de España'

¿Cuál es el establecimiento favorito de los españoles para comprar? Ante ese interrogante, a la inmensa mayoría de personas le vendría automáticamente a la cabeza el nombre de algunos gigantes del low cost como Zara, Bershka o H&M. Sin embargo, nunca pensarían que cadenas de supermercado como Lidl o Carrefour podrían estar ocupando las primeras posiciones en el listado de ‘reyes de la moda de España’, desbancando a populares establecimientos dedicados únicamente a la producción textil. No obstante, un informe elaborado por la consultoría de ventas Kantar Worldpanel asegura que hay más gente comprando ropa en Lidl que en Springfield, Bershka o Mango.

Según los datos, Primark ha conseguido arrebatar la primera posición a El Corte Inglés. La cadena irlandesa ha cerrado 2018 superando por primera vez la barrera de los 10 millones de compradores. En concreto, el líder de moda en España consiguió 10,4 millones de consumidores frente a los 9,9 millones que obtuvieron los grandes almacenes. La tercera posición la ocupa Decathlon, la empresa especializada en moda deportiva, mientras que hay que descender hasta el cuarto puesto para (¡POR FIN!) ver en el ranking el nombre de Zara. Sin embargo, que el gigante de Amancio Ortega no se encuentre en el pódium no es lo más llamativo del estudio.

Los supermercados, nuevos reyes de la moda

Los supermercados e hipermercados escalan posiciones. Cada vez son más las personas que, después de llenar el carro de carne, fruta y verdura, se apuntan a comprar prendas baratas que encuentran en las baldas de estas superficies. Tanto es así que Carrefour, con marcas propias como Tex, se sitúa en quinta posición con 7,53 millones de compradores, por delante de tiendas de la talla de H&M (6,81), C&A (4,92), Stradivarius (4,79) o Pull&Bear (4,64).

Otra de las grandes novedades es Lidl, que comercializa ropa desde 2015 y cierra el top ten con 4,64 millones de usuarios. La cadena alemana intensificó su actividad en el sector textil con el fichaje de un gran reclamo: Heidi Klum. Además de ser imagen, la supermodelo es la encargada de promover y diseñar unas colecciones con prendas ‘tiradas’ de precio.

Es decir, tal y como asegura la consultoría, Carrefour, Lidl y Alcampo sumaron en 2018 un total de 15,27 millones de compradores, lo que corresponde al 17% de los compradores de los quince mayores operadores de la moda en nuestro país. Pero, que no cuando el pánico. Inditex no es únicamente Zara, sino un conglomerado formado por el gigante del fast fashion, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear y Lefties. La suma de las ventas de las distintas marcas del grupo del empresario gana por goleada a todas las demás. ¿Conclusión? La moda continúa siendo cosa de Amancio Ortega, pero que no pierda de vista a sus adversarios…

