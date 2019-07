Vuelve ‘Stranger Things’ y lo celebramos con cinco prendas muy ochenteras ¡de rebajas!

La música, la moda y las referencias ochenteras volverán a estar presentes en la tercera temporada de la joya seriéfila de Netflix

Paquita Salas, Big Little Lies, La Casa de Papel, Divorce, Orange Is the New Black… Las cadenas y plataformas no echan el cierre por vacaciones. El verano viene cargado de regresos y nuevas entregas y una de las más esperadas es Stranger Things. La esperada tercera temporada de la joya seriéfila de Netflix aterriza hoy en la plataforma repleta de misterio, fantasía y, por supuesto, vibraciones ochenteras. Después del emocionante Baile de Invierno que ponía el broche final a la segunda temporada, la historia se retoma casi un año más tarde, durante el verano de 1985, en medio de la inauguración del centro comercial Starcourt del ficticio pueblo de Hawkins, que volverá a ser acechado por los monstruos.

Además de las tramas, la intriga y el misterio que rodean a la banda de adolescentes liderada por Eleven (Millie Bobby Brown), la música, la moda y las referencias ochenteras se han consagrado como otro de los pilares de la ficción de los hermanos Matt y Ross Duffer. Mom jeans, cazadoras denim, sneakers blancas, maxi accesorios para el pelo o mallas ciclistas son algunas de las prendas que se cuelan en las escenas de la serie y que, afortunadamente, podemos encontrar en los escaparates… ¡A precios low cost!

Si quieres sacar el máximo partido a las rebajas y convertirte en un habitante más de Hawkins, hazte con algunas de las ‘gangas’ de la temporada y presume de estilo ochentero. ¡No te pierdas la galería! | [LEER: Terelu Campos revela lo que ha ganado con su papel en ‘Paquita Salas’]