Sophie Turner y Marion Cotillard, con vaqueros y ‘shorts’, sacuden los códigos de la alfombra roja

La exclusividad de la fórmula vestido + tacón forma parte del pasado y dos de las estrellas más destacadas del momento lo demuestran con sus últimas (y arriesgadas) apuestas de estilo

La industria de la moda está cambiando en todos los sentidos, incluso en las alfombras rojas más exigentes. El estricto protocolo del dress code se está suavizando y cada vez son más las celebs que reniegan de la tradicional fórmula tacón + vestido largo para intentar brillar delante del objetivo. La última en ‘saltarse’ las normas ha sido Marion Cotillard, quien ha sorprendido en una de las red carpets más exigentes con un inesperado estilismo que ha dado la vuelta al mundo.

La actriz francesa, catalogada como una de las mujeres más elegantes del panorama internacional, ha irrumpido en el Festival de Cannes con un conjunto de inspiración sporty compuesto por crop top y short de canalé, que ha acompañado con un maxi batín en tejido vaquero de la colección Pre-fall 2019 de Balmain. Además, la protagonista de Aliados incluía unos botines peep-toe acolchados y una gargantilla de diamantes que elevaban aún más la excentricidad de su outfit, en comparación con el del resto de estrellas que pisan la Croisette. Como era de esperar, este conjunto ha sido catalogado por muchos de ‘inapropiado’ e ‘incomprensible’ para asistir a una premier del prestigioso certamen cinematográfico.

Sin embargo, la intérprete francesa no ha sido la única que ha apostado por la diferencia para un evento importante. Sophie Turner, una de las chicas del momento, también ha renunciado al vestido. Tras el esperado final de Juego de Tronos, la actriz que da vida a Sansa Stark en la ficción de HBO está inmersa en la promoción de Dark Phoenix, la nueva película de superhéroes perteneciente a la saga de X-Men en la que participa. En la premier londinense, la intérprete por un insólito estilismo protagonizado por la prenda más básica del armario: los vaqueros. La británica ha optado por unos jeans de talle alto con raya lateral, que ha combinado con un original crop top de cuello alto en blanco brillante con detalles metalizados. Turner ha finalizado el look con unos zapatos negros con la punta también metalizada y unos aros XL.

Afortunadamente, la exclusividad del vestido en alfombras rojas y photocalls parece formar parte del pasado.