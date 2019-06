Sofía Vergara ama y necesita este producto de belleza que cuesta ¡15 euros!

Es una de las mujeres más bellas del panorama cinematográfico internacional. Por ello, no es de extrañar que Sofía Vergara genere una gran expectación, no solo en lo referente a sus trabajos como actriz sino también en las cuestiones relacionadas con su faceta más personal. Su forma de vestir o sus hábitos alimenticios han sido, durante años, aspectos que han generado un gran interés entre sus miles de admiradores y seguidores. No es de extrañar, por tanto, que una de sus últimas entrevistas, en la que Sofía ha explicado paso por paso cuál es su rutina de belleza se haya convertido en todo un fenómeno mediático.

La protagonista de Modern Family concedía una reveladora entrevista al portal especializado Who What Wear en la que, además de relatar los grandes secretos de su espectacular belleza ha confesado sufrir rosácea, un mal que irrita su piel debido al calor de los focos a los que se expone en su día a día. Una problemática que la ha obligado a utilizar determinados productos, por prescripción médica, que mimen de manera especial su piel.

De entre todos ellos, ha llamado poderosamente la atención un cosmético que, además de poseer muy buenas críticas debido a su eficacia, podría ser considerado un producto ‘low cost’, ya que solo cuesta unos 15 euros. Se trata de un limpiador y tónico facial de la firma Detaphil, una de las marcas más reconocidas a nivel internacional muy recomendada por dermatólogos. Este en concreto es uno de los productos estrella de su porfolio gracias a la gran aceptación que ha tenido en cuestión de ventas. Esta loción no tiene jabón ni perfumes que puedan irritar la piel, de modo que es apta para todo tipo de rostros. Un ramillete de virtudes que, unido a la popular prescripción de Sofía, lo convertirá en poco tiempo en una auténtica fiebre beauty.