Sofía Suescun ha acudido este 21 de julio al plató de ‘Viva la vida’ para ejercer no solo de colaboradora, sino también como uno de los personajes que se encuentran en el ojo del huracán por su estrecha amistad con Kiko Jiménez, quien acaba de romper su relación de cuatro años con Gloria Camila por supuestas infidelidades.

Sin embargo, una de las cuestiones que más comentarios ha generado en redes sociales ha sido el impactante estilismo de la joven. «A ver, es demasiado atrevido» comenzaba reconociendo la propia Sofía, a lo que Sandra Barneda respondía: «Tremendo, tremendo. Pero, ¿acabas de venir de la piscina?».

Sofía Suescun justificaba su elección de outfit de la siguiente manera: «El caso es que me gustaba esta camiseta, pero no encontraba en casa el pantalón, y digo, tampoco hace falta pantalón, ¿no? ¿Qué creéis?». Barneda, que aún no estaba segura de qué prendas exactamente lucía la colaboradora, se preguntaba si era un body, un bañador o un triquini. ¿Quieres ver su impactante look? Pincha en la galería y descúbrelo en detalle.