Sofía Palazuelo y su exclusivo bolso de 2.000 euros para salir a navegar

La duquesa de Huéscar ha vuelto a conquistar por su sofisticado estilo, también para disfrutar de una jornada de relax en alta mar

Que Sofía Palazuelo se ha convertido en una de las mujeres más elegantes del país no es ninguna novedad. Con tan solo 27 años, la duquesa de Huéscar fascina con su estilo juvenil y sofisticado a partes iguales en el que, en ocasiones, también tienen cabida las prendas low cost de grandes cadenas como Zara. Ya sea haciendo gala del perfecto look de invitada o con un estilismo casual propio del street style, la aristócrata tiene la clave para acertar en cualquier ocasión con sus impecables ‘outfits’, incluso a la hora de salir a navegar.

La joven y su marido, Fernando Fitz James ya han comenzado sus vacaciones de verano y, al igual que en otras ocasiones, han puesto rumbo a Marbella donde pueden disfrutar de una de sus mayores aficiones a bordo de su yate. Jornadas de descanso y relax en alta mar, pero en las que no descuida el más mínimo detalle en su imagen, tal y como hemos podido comprobar recientemente. Así, hace pocos días, Sofía se disponía a subir a bordo de la embarcación con un cuidado look navy muy apropiado para la ocasión.

Compuesto por un precioso vestido blanco cruzado con ribetes azul oscuro y alpargatas planas de esparto con estampado de rayas marineras, lo que más llamaba la atención del conjunto era su bolso. Un tote de gran tamaño en color klein y aparentemente ‘normal’ aunque, en realidad, se trata de una de las piezas más distinguidas y codiciadas por cualquier experto en moda.

Está creado por Goyard, ancestral y lujosa francesa famosa en sus orígenes por sus maletas y equipajes. Confeccionado de manera artesanal en su clásica loneta con el característico estampado geométrico, es un exclusivo complemento cuyo precio puede oscilar entre los 1.000 y los 2.000 euros, cantidades nada desdeñables teniendo en cuenta que no están fabricados en piel. Aun así, sus clásicos diseños, sinónimo de clase y distinción, no están creados para convertirse en tendencia, sino para perdurar en el tiempo. Además, adquirirlos no solo no está al alcance de cualquiera por su precio, sino porque no disponen de tienda online y sus escasos establecimientos -ubicados en las ciudades más caras del mundo- disponen de un stock muy limitado. Sin duda, unos factores que hacen de Sofía Palazuelo una millennial de gustos poco ostentosos pero muy, muy exclusivos.