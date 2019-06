Sergio Ramos, un elegantísimo novio contra todo pronóstico

El defensa del Real Madrid ha sorprendido por su clásico atuendo para contraer matrimonio con Pilar Rubio

Y después del de la novia, el look más esperado de la que, sin duda, se ha convertido en la boda de año era el del novio, Sergio Ramos. A pesar de que, a juzgar por sus anteriores looks de gala, el defensa del Real Madrid prometía ser una de las grandes sorpresas de la jornada, lo cierto es que su look ha sorprendido, pero para bien.

Pasadas las 6 de la tarde, el andaluz se dirigió a la catedral de Sevilla junto a su madre y madrina, Paqui –espectacular con un diseño amarillo de Victoria- con un elegantísimo chaqué negro con chaleco a juego y corbata gris. Sin duda, un atuendo con el que ha demostrado que sabe estar a la altura cuando la ocasión lo merece. Y es que uno no se casa todos los días… | [LEER MÁS: Los invitados de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio llenan Sevilla de glamour]