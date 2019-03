La sensualidad, el arma poderosa del nuevo feminismo

Escotes de infarto, transparencias, prendas ajustadas… Las ‘celebrities’ han conseguido cambiar los códigos de la industria de la moda

Afortunadamente, el 8 de marzo se ha convertido en una fecha señalada en el calendario de la inmensa mayoría de personas. El Día de la Mujer conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. A pesar de que la desigualdad sigue siendo noticia, cada vez son más las celebrities que no dudan en aprovechar su posición para concienciar a la sociedad de la importancia de la igualdad de género y abordar el rol femenino desde otro punto de vista. Y no solo lo hacen delante de un micrófono a lo hora de recoger un premio o con reflexivos mensajes en las redes sociales. También lo hacen a través de la elección de sus estilismos, aún sabiendo que sus decisiones les pueden costar más de una crítica (y no solo por parte del público masculino).

Escotes de infarto, transparencias, prendas ajustadas, free the nipple… Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Kim Kardashian o Rihanna son solo algunas de las estrellas que han sido puestas en el ojo del huracán por “enseñar de más”. Las voces críticas dan por hecho que este “exceso” de sensualidad del que echan mano estas celebrities tiene como única finalidad gustar y provocar a terceras personas, pero no se percatan de que podría tratarse de un símbolo de amor propio, empoderamiento, orgullo y, en definitiva, libertad.

Precisamente sobre este tema, el de vincular directamente la sexualidad femenina con el deseo masculino, se pronunció tiempo atrás Emily Ratajkowski en Lenny, la newsletter feminista de Lena Dunham. La británica incidió en que sí, se puede ser feminista y seductora y que, además, las mujeres no deben justificarse de cada uno de sus movimientos. “No tenemos que cargar con la responsabilidad de explicar todos nuestros movimientos. No deberíamos tener que pedir disculpas por llamar la atención. No tenemos que darle explicaciones a nadie. No es nuestra responsabilidad cambiar la forma en la que somos vistos. Es responsabilidad de la sociedad cambiar la forma en que nos ve a nosotros”, escribía la intérprete y modelo en la reivindicativa columna.

Al igual Emily Ratajkowski, son muchas les estrellas que están consiguiendo transformar los estrictos códigos del universo de la moda. Aquello que antes era considerado como un escándalo y un arma de “insinuación” o “seducción”, ahora se aplaude como gesto en pro de la liberación femenina. Pero, sin duda, aún queda mucho por hacer.

