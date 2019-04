La actriz ha sorprendido durante el photocall de ‘Avengers: Endgame’ en Londres con impactante ‘beauty look’ a juego con su vestido de Michael Kors

Fue el color del año en 2018 según Pantone, pero todavía hay quien se resiste en dejar marchar al ultra violet. Es el caso de Scarlett Johansson quien, no contenta en convertirse en el centro de atención con su original traje en el estreno de Avengers: Endgame en Londres, ha vuelto a acaparar toda la atención durante el photocall gracias a su estilismo, esta vez, ‘beauty’. La estrella decidía mimetizarse al milímetro con los colores corporativos del nuevo filme de acción optando por una llamativa sombra de ojos morada, un tono un tanto complicado y atrevido pero que ella ha sabido cómo lucir sin resultar demasiado cargante. ¿Su secreto? Maquillar tan solo el párpado superior y dejar el fijo al natural.

Pero la actriz no dejó este detalle al azar. Todo formaba parte de un particular total look que giraba en torno a su vestido estampado de Michael Kors. Un romántico diseño negro con flores moradas que pertenece a la ultima colección del diseñador norteamericano y que pudimos contemplar hace muy poco en su desfile de la Semana de la Moda de Nueva York.

De hecho, lo que hace Scarlett es imitar a la perfección el estilismo visto sobre la pasarela ya que también la modelo lució un maquillaje de ojos en violeta. La principal diferencia radicaba en que la protagonista de Lost in translation completó su outfit con medias tupidas y botines negros, en lugar de botas estampadas a juego.

Sin duda, un impactante maquillaje que la artista contrarrestó con una bese muy natural y labios en nude. En cuanto a su cabello, se limitó a recoger su melena en un moño de estilo messy que le aportaba un toque muy chic e informal.