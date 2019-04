¡En vídeo! Nos colamos en el último rodaje de Sara Carbonero

La periodista se desplazada hasta Marruecos para embarcarse en una nueva aventura

Sara Carbonero está de enhorabuena. Además de regresar a la televisión como colaboradora de Deportes Cuatro, la periodista continúa ligada a otro de los sectores que no solo le apasionan, sino que, además, controla a la perfección: el de la moda. Tanto es así que la esposa de Iker Casillas se ha embarcado en una nueva aventura como colaboradora de la exclusiva firma de gafas de sol Polaroid.

No cabe duda de que este complemento es un must have en el bolso de la manchega, quien ha ideado nueve modelos que combinan distintas formas y colores y que, por supuesto, reflejan su personalidad y arrollador estilo.

Para la campaña, Sara se ha desplazado hasta Marrakech (Marruecos), donde ha posado con la belleza y sencillez que tanto la caracteriza, mostrado algunos de los diseños más rompedores de esta colaboración. No han faltado las clásicas aviador, las populares panthos o la icónica montura cat eye, que tanto furor causó la temporada pasada. Eso sí, todas ellas en su versión más renovada.

Con este idílico escenario de fondo, la it girl ha disfrutado rodeada de la naturaleza del país africano, donde ha optimizado esta experiencia recorriendo el desierto a bordo de un todoterreno o dándose un chapuzón. ¡No te pierdas el making of de Polaroid By Sara!