Sara Carbonero presenta sus nuevas gafas con un look con el que arrasaría en Coachella

La periodista acaba de lanzar la colección Sara by Polaroid y ha conquistado con el estilismo más inspirador para este verano

¡Sara Carbonero ya tiene el accesorio más cool de la temporada! La periodista está inmersa en una nueva aventura dentro del mundo de la moda como embajadora de la firma de gafas de sol Polaroid. La manchega se ha encargado de idear nueve modelos para la colección Polaroid by Sara, en la que combina monturas de distintas formas y colores y que, por supuesto, reflejan su personalidad y arrollador estilo. Además de presumir de gafas de sol, uno de los must have que nunca faltan en su bolso, la colaboradora de Deportes Cuatro ha sorprendido en el lanzamiento de este nuevo proyecto con el conjunto perfecto para exprimir los calurosos días de verano.

La periodista ha deslumbrado en la presentación con un estilismo de Isabel Marant que, aunque a primer golpe de vista podría parecer un mono, en realidad estaba formado por una blusa halter de manga larga con hombros descubiertos (420 euros) y pantalones cortos holgados de cintura elástica a juego (290 euros). Un conjunto tan versátil como favorecedor, ideal para saltar en los próximos festivales, pero también para convertirse en la mejor vestida de cualquier evento. Carbonero lo ha acompañado con botas altas negras, pero combina a la perfección con cualquier tipo de calzado como sandalias o sneakers.

“Al principio, cuando me lo propusieron, no quería porque no soy experta. Pero hemos hecho algo muy sencillo y me sentía muy identificada con los modelos”, ha explicado la periodista, visiblemente emocionada por la colaboración con la exclusiva firma de gafas de sol. “Ellos me aconsejaban sobre lo que funciona y yo les decía lo que a mí me gusta de siempre. Yo, como en casi todo, soy muy clásica”, ha continuado la manchega, quien ha estado involucrada en todo el proceso de creación. Sara ha confesado que siente pasión por los modelos más tradicionales, como la montura aviador y la gafa más redondita, y que le ha costado verse con diseños más arriesgados, como las cat eye que tanta sensación causaron el verano pasado.

Para rodar las imágenes de campaña, la esposa de Iker Casillas y el equipo se trasladaron hasta Marrakech, donde disfrutaron de un paisaje de ensueño. “Apenas estuvimos un día y medio, pero fue sensacional. Esa ciudad tiene algo muy espiritual y todo fluyó. Es algo que se refleja en el resultado”, ha explicado Sara, quien asegura que se encuentra feliz con este nuevo proyecto y con su regreso a la televisión.

No cabe duda de que Sara está contando los días para inaugurar verano y poder presumir de todos los modelos de su colección.