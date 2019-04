Sara Carbonero está imparable. La periodista ha regresado a la televisión en el campo que más le gusta, el deporte, y al mismo tiempo compagina su vida familiar en Oporto junto con otros proyectos profesionales por los que viaja a España con asiduidad. Carbonero presentó recientemente en Madrid su nueva colección de gafas de sol, Polaroid by Sara, una línea que promete arrasar este verano. Y es que la presentadora está considerada todo un referente de estilo. Quien no siempre acierta es su marido, Iker Casillas, que ha compartido algunas imágenes del pasado en su cuenta de Instagram por las que le ha caído más de una crítica debido al estilismo que luce. Ahora, Sara Carbonero ha querido opinar, con más contundencia que nunca, sobre lo que le parece el estilo de Casillas. Dale al play y no te pierdas sus palabras. | [LEER MÁS: María Jesús Ruiz ha mandado un importante mensaje con su último look]