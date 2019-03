View this post on Instagram

Ojalá algún día no sea noticia que en este estadio se den cita un total de 60.739 espectadores para presenciar un partido de fútbol femenino. Ayer fue la primera vez que esto ocurría, el Wanda Metropolitano se quedó pequeño con un registro que supone el récord histórico en cuanto a aforo en un partido femenino de fútbol de clubes en todo el mundo. Hoy, todavía con la resaca de la fiesta vivida hemos pisado el césped para comprobar que no fue un sueño, que poco a poco las cosas están cambiando. Mañana, en @deportescuatro, ellas son noticia . #fútbolfemenino #Wanda #deportesCuatro