La periodista se encuentra en una paradisíaca playa rodando la nueva campaña de Calzedonia y las imágenes que ha compartido la han puesto en el ojo del huracán

Sara Carbonero sigue dando que hablar. Su reciente vuelta a la televisión ha sido una alegría para los fans de la periodista, que regresaba a la que fue su casa, Mediaset, para hacerse cargo de un espacio de información deportiva. Una actividad que, de momento, compagina con su slow life en Oporto, cuidad a la que se trasladó con motivo del fichaje de su marido, Iker Casilla, por el conjunto local, así como con sus numerosas colaboraciones en materia de moda y estilo.

Diseña colecciones cápsula de joyas para Agatha Paris, pone rostro a las campañas de L’Oreàl… y también cede su espectacular figura para Calzedonia, firma de lencería y moda baño con la que trabaja desde hace varias temporadas. Precisamente con motivo de esta alianza, Sara Carbonero se encuentra en estos momentos grabando la promo de la nueva temporada de verano en una paradisíaca playa. Tras una imagen en la que aparece sentada en un columpio de madera entre palmeras y con el mar de fondo, la toledana adelantaba definitivamente la estación estival con su primer posado en bikini del año.

Con un top asimétrico, pareo, el pelo alborotado y sujetando un coco, Carbonero se proponía darnos envidia desde el Caribe. Sin embargo, la reacción de sus followers quizá no fue la esperada. Pese a lo aspiracional de la fotografía, los comentarios ponen el foco, especialmente, en la figura de la periodista. Junto a los halagos, no faltan las reacciones que apuntan a su delgadez. “Preciosa como siempre pero muy delgada” o “Estás muy delgada. Eres guapa, muy guapa, pero creo que en estos momentos estás muy delgada y la verdad no te queda bien” son solo una muestra. Otros apuntan a que no tiene buena cara y es cierto que, bien por la expresión, bien por el maquillaje, no es su mejor instantánea.

Sara Carbonero es una mujer que se cuida. A través de sus perfiles sociales comparte sus rutinas de pilates ‘cadillac’, momentos de gimnasio o su afición al yoga, una disciplina que confiesa que le hace sentir muy bien. Sin embargo, cierto es que durante los últimos meses hemos visto que su silueta se ha afinado, quizá por la presión de las campañas o por su esperada vuelta a la televisión. A la mujer de Iker Casillas la pérdida de peso se le refleja en la cara, como pudimos comprobar en 2011 cuando su delgadez era visiblemente acusada, y sus propios followers ya están en alerta.