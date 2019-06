El retoque de última hora que salvó el look trampantojo de Sandra Gago

Un error en el tallaje del estilismo de la prometida de Feliciano López pone a prueba al equipo de estilistas

Sandra Gago es una de las chicas del momento. Desde que se convirtiera en un rostro conocido tras salir a la luz su noviazgo con Feliciano López, el estilo sencillo y sofisticado de la joven madrileña ha atrapado a miles de personas. La estudiante de periodismo, que dará el ‘sí, quiero’ al tenista el próximo 20 de septiembre, continúa dejando huella en el mundo de la moda y ha vuelto a ejercer como embajadora de la colección de gafas de sol de la firma Tous. Como era de esperar, la modelo no ha decepcionado en la presentación de la marca ante los medios, que ha tenido lugar en la privilegiada terraza del Hotel Hyatt Centric Gran Via Madrid, con un estilismo que, sin embargo, guardaba algún que otro secreto.

Lo que, a priori, parecía un primaveral jumpsuit en color vainilla con parte de arriba troquelada y pantalón abullonado, en realidad se trataba de un conjunto a juego de dos piezas con trampa. El outfit elegido para el evento resultó no ser de la talla de la prometida de Feliciano López, por lo que tuvo pendientes a los estilistas de la agencia de comunicación que organizaba el evento, quienes no pararon de retocar varios detalles de la indumentaria de la joven. Uno de ellos -y el más llamativo- se encontraba a los pies de la modelo. Dada la extensión del pantalón, los profesionales idearon un truco de última hora introduciendo el bajo por dentro de la pulsera ancha de los zapatos, generando un estiloso efecto goma que les permitió salir del paso con acierto.

Como consecuencia del exceso de talla, la parte superior también tuvo que ser continuamente supervisada para intentar que el efecto fruncido del pantalón fuera óptimo. No obstante, aunque a muchos les pueda llamar la atención estos 'arreglillos' de última hora, esta práctica en algo habitual en este tipo de eventos. Como el efecto fruncido, la parte superior también tuvo que ser constantemente. A pesar de que se barajan diferentes looks y tallas por parte de los estilistas, no siempre se da en el clavo y el equipo del rostro conocido se las tiene que ingeniar para que el resultado sea perfecto. En el caso de Sandra Gago, ¿la elección del vestuario fue premeditada o una decisión de última hora?