Rosalía, muy criticada, enfada y decepciona a sus fans

La artista del momento, Rosalía, se ha visto envuelta en una fuerte polémica casi sin querer. Descubre el motivo por el que están lloviéndole críticas.

Cuando Rosalía se decidió a subir tres fotos con tres abrigos de piel diferentes, seguramente ni se imaginaba que iba a desencadenar una lluvia torrencial de críticas hacia su figura. O si se lo imaginó, no ha parecido importarle demasiado. Sea como fuere, el caso es que la cantante catalana está en la brecha después de la elección de sus últimos looks. El material del que está confeccionado el abrigo es piel de cordero, algo que ha molestado a sus cerca de cuatro millones de seguidores, que han vertido sus iras contra la vocalista, llegando incluso a tildarla de «asesina» y de favorecer el maltrato animal.

Ver esta publicación en Instagram 🍧🐹💕💖🏩🌸🍓👛🐹💕💗🍧🌸🎀🍓 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 8 Jul, 2019 a las 1:06 PDT

«Rosalía deja de usar animales asesinados, me imagino que tienes muchas otras opciones que vestir!». Hay quien también se ha mostrado decepcionado porque no se esperaba una elección de look así por parte de Rosalía: «Decepción saber que usas pieles de animales🤦🏻‍♀️ eres un ejemplo para mucha gente, qué pena. Pd: para los que digan que no usa, esa marca solo usa piel de animal».

En las tres fotos, la solista viste este abrigo pero en distintos colores, buena prueba de que le ha encantado. Se trata de una pieza de la marca danesa Saks Potts: rosa, blanco y naranja. Todos se encuentran en la web de la firma por 1.272,16 euros. Un precio no al alcance de todos los bolsillos y que demuestra el gusto de Rosalía por la ropa exclusiva, tal y como quedó demostrado también con la elección de su último look, firmado por Moschino. | [LEER MÁS: La ‘rabieta’ del hijo de Haakon de Noruega en sus vacaciones en Formentera]