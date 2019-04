¿Es Rosalía una verdadera reina de estilo? Analizamos el vestidor de la cantante del momento

‘Sneakers’ con plataformas, maxi aros, camisetas y sudaderas crop y, por supuesto, chándals de campana

La música de Rosalía está haciendo bailar a medio mundo. O al mundo entero. El nombre de la cantante de Pienso en tu mirá ha vuelto a acaparar titulares después de convertirse en uno de los platos fuertes de Coachella, el festival hípster de música más internacional y con más famosos por metro cuadrado. La intérprete causó sensación en Indio (California), donde cautivó a miles de asistentes con las canciones de su aclamado álbum El mal querer. Además, la barcelonesa cantó con el reguetonero J Balvin Con altura, el single que acaban de estrenar y que está reventando la Red.

Además de dinamitar el flamenco y revolucionar la escena musical, la catalana se ha desmarcado en el mundo de la moda. Rosalía es un huracán creativo y también lo demuestra con un particular estilo ‘chandalero’ que no deja de sumar adeptos. Las robustas sneakers con plataformas, los maxi aros, las camisetas y sudaderas crop, los pantalones deportivos de campana, las mochilas de Gucci y los bolsos de Louis Vuitton son algunos de los imprescindibles que no suelen faltar en sus estilismos. Por supuesto, tampoco unas uñas XXL como broche final.

La cantante de Malamente también siente devoción por el diseño español, especialmente por creadores como María Escoté, María ke Fisherman y, por supuesto, Palomo Spain, el elegido para crear el vestuario de la gira de la catalana.

Sin embargo, el todoterreno Rosalía no siempre ha tenido tan definida esa imagen de la que presume actualmente. A lo largo de los últimos años, se ha centrado en buscar su identidad hasta dar con una estética con la que, además de sentirse identificada, recogiera la esencia de su música. Al igual que la inmensa mayoría de rostros conocidos (y anónimos), la intérprete ha protagonizado grandes aciertos, pero también grandes errores. Eso sí, se ha mantenido fiel a su estilo, ignorando dictámenes y tendencias, y nunca ha pasado desapercibida. Y es que a Rosalía, al igual que a su música, o la odias o la amas.

¿Es la cantante de Malamente una reina de estilo? La pregunta está en el aire. Sea cual sea la respuesta, este parece ser solo el comienzo de un fenómeno que seguirá dando mucho que hablar estilística y musicalmente, dentro y fuera de nuestras fronteras. | [LEER MÁS: El look ‘plagio’ de Rosalía en Coachella que ha levantado ampollas]