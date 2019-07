Rosalía presume del look ‘más caro del mundo’ de manos de Moschino

La artista catalana acaba de lanzar su nueva sorpresa musical, dos temas en uno en el que hace gala de los estilismos más ostentosos

Una vez más lo ha vuelto a hacer. Cuando pensábamos que con Aute Couture o Con altura ya lo habíamos visto todo, Rosalía ha vuelto a dejarnos sin palabras con su nuevo hit. Y es que bajo el misterioso título de F*cking money man, se esconden, no una, sino dos canciones ambas con el dinero como hilo conductor y cuya impactante estética nos ha dejado sin palabras. Se trata de un videoclip que engloba las canciones Milionària (primer tema que interpreta en catalán) y Di$s nos libre del dinero en dos partes claramente diferenciadas. Mientras que en la primera aparece caracterizada como una concursante de programa dispuesta a todo por conseguir unos euros, en la segunda se la puede ver recuperando su estilo más trap y ostentoso, con un outfit lleno de oros y muchos brillos, firmado por Moschino.

Pero no menos sorprendente ha sido el look con el que se ha encargado de anunciar este nuevo bombazo a través de las redes. La artista no da puntada sin hilo, así que qué mejor manera que promocionar sus canciones más ‘capitalistas’ que con un estilismo a la altura de las circunstancias. Así se ha enfundado en un escotado modelo también creado por el sello capitaneado por Jeremy Scott con un llamativo estampado de billetes perteneciente a su colección Otoño-Invierno 2019/2020. Un ‘carísimo’ y exclusivo modelo que complementó muy adecuadamente con unas barrocas cadenas de oro y, como no podía ser de otra manera, sus ya inseparables uñas de fantasía.

Las manicuras más radicales se han convertido en una de sus principales señas de identidad y en uno de sus accesorios más valiosos. Si bien en su anterior vídeo ya nos quedamos altamente impactados por su grotesco 'nail art', en esta ocasión, la estrella ha deleitado a sus fans con otro diseño no menos espectacular con uñas adornadas con grandes piezas de strass en forma de corazón. Sin duda, Rosalía en estado puro.