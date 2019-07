View this post on Instagram

#HakunaMatata #ElReyLeon #TheLionKing espectacular . Mañana sale en todos los cines la película tan esperada. La hemos visto en versión original con subtítulos en castellano, una maravilla escuchas las voces reales. Que bonito escuchar a @beyonce #Spirit , también su voz hablada. Como una niña pequeña en mi asiento con unas palomitas de maíz y agua, deseando empezara. Gracias #DavidYpiti mil gracias por la invitación. • @nerinagaston impresionante your Makeup!!! Gracias mi niña . Y una vez más mi @maurogaston Gracias por todo cuanto haces siempre por mi, además de peinarme como nadie! (Mi calle 💘 C/infante 6 ) te quiero mi niño!! • Y mis amigas que hacía tiempo que no veía!!! @josefinabeltrami y mi @montesbelen 🤘🏻🤘🏻🤘🏻💘💘💘💘💘 gracias por las fotillos @josefinabeltrami !!!