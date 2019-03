La cantante ha cometido varios imperdonables errores sobre su rostro. Unos excesos que han hecho que la granadina no luciera su mejor cara

Rosa López saltaba recientemente a la actualidad tras explicar por qué ha declinado viajar a Honduras para participar en la próxima edición de Supervivientes. Pero más allá de sus palabras respecto al ‘reality’ más extremo de la televisión, la cantante llamaba poderosamente la atención durante el estreno de la película Qué te juegas en Madrid por otro motivo bien distinto. Y no era otro que su horroroso maquillaje. Desconocemos si la iluminación del photocall no era la más adecuada, si los flashes de los fotógrafos le jugaron una mala pasada o si, directamente, debe despedir a su estilista, pero lo cierto es que la granadina no lucia en absoluto su mejor cara.

Un exceso de polvos bronceadores, colorete e iluminador blanco se mezclaban en su rostro dando lugar a una imagen un tanto ‘picassiana’ nada favorecedora. Además, el marcado delineado de sus ojos no hacía otra cosa que hacerlos más pequeños y apagar su mirada. Por no hablar de sus labios, nada definidos y pintados a dos colores, creando un efecto muy extraño. En resumen, un estrepitoso error ‘beauty’ que le ha costado salir muy mal parada del acto. Nada que ver con otras ocasiones en las que ha mostrado un aspecto mucho más natural y menos recargado.

Pero, por extraño que parezca, Rosa López no es la única 'celeb' que tiene un mal día con su maquillador. Al resto de las mortales nos cuesta creer que con los medios y los profesionales de la belleza que las estrellas tienen a su alcance, en ocasiones, no se percaten de semejante catástrofe, pero así es. El fantasmal rostro de Juliana Awada o la papada de Selena Gómez son tan solo algunos ejemplos. A Si todavía no te lo crees te ayudamos a refrescar la memoria en nuestra galería. Pincha y sorpréndete con los errores 'beauty' más garrafales del 'star system'.