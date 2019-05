Ha sido, durante décadas, el auténtico rey del universo ‘low cost’ en España y, desde hace unos años, de medio mundo. Amancio Ortega ha sabido, durante todo este tiempo, transformar a Zara, el gigante de Inditex, en un auténtico bastión de la moda asequible y a su vez convertir sus propuestas en auténticas piezas de deseo de celebrities y realeza alrededor del mundo. Uno de sus grandes secretos ha sido, sin duda, la capacidad de reinventarse a lo largo del tiempo ofreciendo nuevas propuestas en sus catálogos, pero también en la logística de su inconfundible marca. Venta online, probadores interactivos, colecciones premamá… todo ha sido poco para que la célebre casa de modas sea todo un referente mundial.

Sin embargo, la última revolución que tiene que ver con la popular firma no viene de manos de uno de los grandes creativos de la casa. Se trata de una web española de alquiler de ropa que ha puesto a disposición de los fans de Zara, numerosas prendas de su porfolio. Se llama ‘Ouh Lo Lá!’ Y en su site se encuentran algunos de los looks más icónicos de la tienda que, en muchas ocasiones, hemos rehusado a comprar por eso de ser ‘poco ponibles’. Lo mejor de su oferta es que no solo se pueden encontrar piezas del bastión de la firma gallega, sino que también se pueden obtener prendas de Massimo Dutti, Mango o ASOS.

Lo más divertido de la misma es su funcionamiento ya que, después de realizar una cuenta, el cliente se pone en contacto con un estilista que, de acuerdo a un test, elige para él o ella determinadas prendas que podrá utilizar durante un tiempo determinado (8 prendas durante 15 días o 12 durante un mes). Los envíos se realizan por medio por medio de dos tipos de cajas (Star Box, la pequeña o Diva Box, en el caso de la grande). Una nueva forma de estar a la última sin necesidad de acumular ropa en tu armario ||[LEER MÁS: El gran cambio de Belén Esteban en los previos a su boda]