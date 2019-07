La reina Letizia, de blanco impoluto para su encuentro más femenino

La monarca asistía a una sesión de entrenamiento del equipo nacional femenino de rugby 7 y elegía un look con el que se anticipa a las vacaciones estivales

La agenda continúa para la Reina. Después de su encuentro con la AECC y volar a Palma para la inauguración de la 9 edición del Atlàntida Film Fest, doña Letizia encara la recta final de la semana con un encuentro muy especial. El estadio de rugby de la Universidad Complutense de Madrid, justo al lado de la facultad donde cursó sus estudios de periodismo, era el lugar del compromiso oficial de hoy jueves, un encuentro con las jugadoras de la selección femenina de rugby 7, que participan en el próximo torneo preolímpico.

Totalmente de blanco, la Reina sigue desafiando las altas temperaturas de Madrid con pantalón y manga larga, aunque esta vez ha optado por un conjunto más veraniego que el que lucía el pasado lunes con motivo de la reunión de trabajo como presidenta de honor de la AECC. Después de dejar claro que el azul es el tono de la temporada dentro de su vestidor, todo apunta a que cuenta con otra prenda fetiche este verano: el pantalón blanco.

Demostró el pasado martes en Palma que esta prenda es un fondo de armario ideal para los meses cálidos -no necesitó más que un top negro y un cuidado estilo beauty para brillar en un look de tarde-noche– y hoy lo ha vuelto a hacer. De patrón más ancho, la Reina lo ha combinado en un acierto de total look con una camisa armada tipo sahariana, ajustada a su silueta con cinturón anudado. Muy sencilla, ha combinado el conjunto con unas alpargatas de cuña en tono natural, un calzado que suele llevar en sus días de vacaciones y que enamora a otras royals como Kate Middleton demostró esta misma semana.