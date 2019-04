Ningún look que se enfunde doña Letizia es una apuesta casual. La Reina de España ha presidido el Lanzamiento del Proyecto (In) Formate de la Federación de Ayuda a la Drogadicción mostrando sobriedad, pero haciendo gala del pulcro asesoramiento de imagen que desde hace años la acompaña (aunque, en más de una ocasión le ha valido, algún que otro disgusto).

Precisamente, en esta ocasión, Su Majestad ha repetido look y ha tirado de la combinación que puso de moda Meghan Markle en sus primeras apariciones públicas. Falda midi, top ajustado y botas OTK. Se trata del mismo conjunto que lució durante unas audiencias en el Palacio de la Zarzuela el pasado mes de enero: falda ‘print’ de serpiente de Zara, top negro de lycra con cuello a la caja, botas de Magrit, cartera con tachuelas de Uterqüe y los famosos pendientes en forma de daga de Gold and Rosees.

Se trata de una fórmula que ha vuelto a lucir en más de una ocasión variando alguna de las prendas, como sucediera durante la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, en la que Su Majestad optó por una falda de ante en color marrón. En aquel momento, la reina fue objeto de todo tipo de comentarios debido a la elección de su ropa interior (que se vislumbraba bajo su ropa). En su última aparición, doña Letizia no ha sufrido este fatal inconveniente, bien sea porque su lencería sea del mismo tono o porque la iluminación del recinto no haya contado con el ‘toque traicionero’ de la luz que le jugo una mala pasada. ||[LEER MÁS: Este cambio de look no le favorece nada a Paula Echevarría]