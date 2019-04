Cada vez que la reina Letizia aparece en público miles de ojos se dirigen a ella dispuestos a analizar al detalle su look, su maquillaje y su peinado. Con el paso de los años, la mujer de Felipe VI ha llegado a convertirse en una de las mujeres más elegantes del mundo y también una de las más imitadas.

Si bien se ha atrevido a innovar en varias ocasiones desde que se unió a la Familia Real, incorporando las últimas tendencias a su armario, lo cierto es que una de las partes que menos ha variado de su aspecto ha sido el peinado. Más allá del arriesgado corte bob que se realizó en 2015, doña Letizia siempre ha llevado un peinado similar en el que la melena suelta y los moños se han convertido en dos de sus opciones favoritas. ¿Qué se podía hacer para estar a la moda? Eso es lo que desde Look le hemos preguntado a Nadia Barrientos, estilista y directora de uno de los salones con más prestigios de Madrid, ‘The MadRoom’, que lo tiene muy claro.

Según nos cuenta, la Reina debería atreverse con la gran apuesta de esta primavera-verano, una melena a la altura de la clavícula. “Los cortes de esta temporada son las melenas cortas, a la Reina le recomendaríamos un corte entero y recto a la altura de la mandíbula y suavemente texturizado en las puntas”.

Sin duda, es un estilo que le quedaría muy bien a la asturiana, como ha demostrado en varias ocasiones tras el corte tipo bob. Cuando le comenzó a crecer, decidió mantenerlo a la altura de las clavículas, luciendo una media melena que le dulcificaba el rostro.

Pero no todo han sido aplausos para ella cuando se ha atrevido con algo nuevo. Muchas personas opinan que doña Letizia no debería cambiar tanto de aspecto porque no le da seriedad a la institución a la que representa y es que, si se la compara con la reina Sofía, que ha mantenido su imagen congelada en el tiempo, ella es una auténtica caja de sorpresas. Y no solo se refieren a cuando luce vestidos muy cortos o cuando se corta el pelo, sino también a cuando, por ejemplo, llevó la coleta bubble o el peinado wet al estilo Kardashian, más propios de una estrella de Hollywood que de una Reina.

Ajena a las polémicas que pueda generar, la mujer del rey Felipe continúa demostrando que nadie decide en su armario y, si bien mide sus outfits al detalle, también ha sufrido algún que otro resbalón beauty que la ha puesto a la altura del resto de mortales. ¿Uno de los más comentados? Cuando terminó con los dientes llenos de pintalabios rojo. Y aunque puede parecer todo un drama, Nadia tiene la solución perfecta: aplicar un poco de vaselina en los dientes antes de poner la barra de labios. Para curarse en salud, si una vez pintados se introduce un pañuelo entre los dientes y los labios para quitar el exceso de producto, el resultado es de diez. | [LEER MÁS: El secreto bajo el vestido de Paula Echevarría que comparte con la hija de Terelu Campos]