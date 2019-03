Rania de Jordania estalla y reniega de su perfil de ‘influencer’

“Espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi vestidor”, ha señalado la esposa de Abdalá II

Rania de Jordania destaca por ser una luchadora y apoyar multitud de causas sociales. Desde que llegara al trono de Jordania hace dos décadas, la esposa de Abdalá II ha desempeñado una serie de actividades como firme defensora de los derechos de la mujer y de los niños al frente de cargos importantes como Embajadora para la Infancia de Unicef. Sin embargo, en muchas ocasiones, todos estos méritos y comprometidas labores han quedado relegadas a un segundo plano por ostentar otro ‘título’, el de la reina con más estilo. Algo que parece no gustar nada a la reina de Jordania.

Por motivo de sus 20 años de coronación, la soberana ha protagonizado un reportaje en la edición árabe de la revista Harper’s Bazaar, en la que habla de su labor como reina, pero también sobre su estilo, explicando cómo viste y el porqué de sus elecciones. “Me apasiona mucho mi trabajo y la ropa que llevo no tiene nada que ver con eso (…). Soy muy consciente de que tengo el deber de representar bien a mi país. Entonces, en lugar de seguir las últimas tendencias, visto de una manera que refleje quién soy realmente. Creo que me siento más cómoda con un estilo modesto, en parte debido a mi posición, pero sobre todo porque me siento bien como mujer”, confiesa de esposa de Abdalá II en la honesta entrevista, en la que recalca la pasión que siente intentando ayudar al pueblo jordano.

Sin embargo, Rania también ha aprovechado el aniversario de su coronación para hacer hincapié en la cara B de ser considerada una de las mujeres más elegantes de la realeza y, por consiguiente, estar constantemente expuesta a las críticas y comentarios sobre su aspecto e imagen. “Por supuesto, una de las principales desventajas de ser una mujer en el ojo público es que siempre habrá comentarios sobre mi atuendo y apariencia. A veces, también hay mucha exageración. Pero al final del día, espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi vestidor “, ha sentenciado la reina de Jordania.

No obstante, desde que fuera coronada con tan solo 28 años, Rania siempre ha deslumbrado por su belleza natural, así como por su buen gusto y elegancia a la hora de elegir la ropa del vestidor. Tanto es así que cuesta desmarcar a la soberana de la figura de influencer… ¡No te pierdas la galería!