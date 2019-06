5 tendencias que no debes dejar escapar estas rebajas

Los descuentos de temporada están al caer y es momento de hacer la lista de lo que nos falta en nuestro vestidor de verano

Acabamos de dar la bienvenida oficial al verano y empieza la cuenta atrás para las esperadas rebajas. Hay tiendas que, incluso, ya han dado tijeretazo a los precios, aunque no será hasta julio que llegue la gran invasión de descuentos a los escaparates y shops online. Ahora bien, respira, porque no querrás que te vuelva a pasar eso de comprar algo por el precio y que acabe olvidado en el armario, con la etiqueta puesta, porque no era realmente una prenda que te encajara.

Revisa lo que tienes del pasado año, descarta lo que no esté en buen estado y analiza lo que no te pusiste o no sabes muy bien cómo combinar. Precisamente ahí está el secreto de una buena compra, más en rebajas si podemos ahorrarnos unos euros, porque la clave es organizar tu armario en conjuntos a partir de prendas polivalentes que te den juego.

Una vez hayas detectado tus necesidades, toca colocar el foco en las tendencias. Y para ponértelo fácil hemos seleccionado cinco que no pueden faltar en tu vestidor estival ni tu maleta de vacaciones. Además, son muy ponibles y versátiles, para que puedas sacarles todo el partido. ¿Las descubrimos?

Tie dye

De la psicodelia de los 60 al grunge de los 90, este estampado ha vuelto con fuerza esta temporada. La mismísima Pilar Rubio nos enseñaba recientemente cómo conseguirlo en casa y Karlie Kloss nos demostró que se adapta perfectamente a un estilo preppy.

Falda pareo

Sara Carbonero vaticinaba que sería una de las prendas del momento cuando apenas había entrado la primavera. Poco a poco los escaparates se enamoraron de esta favorecedora prenda.

Alpargatas

Nunca pasa de moda, cierto, pero este verano están de rabiosa tendencia. Clásicas o atrevidas, como las que se calzó Alba Díaz, son muy combinables y encajan con todos los estilos.

Vestido estampado

Insistimos, como ya lo venimos haciendo desde la pasada temporada, que un vestido estampado es una prenda que no falla, algo que bien sabe Paula Echevarría. Además, solo con cambiar los complementos tienes un look día y noche todoterreno.

Bañador con volante

Los trajes de baño se sofistican reivindicando su lugar como prenda urbana. Y lo están consiguiendo. ¿La última en demostrarlo? Blanca Suárez.