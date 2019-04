Pilar Rubio, la última ‘celeb’ rendida a las transparencias ‘tattoo’

View this post on Instagram

NUEVO POST EN EL BLOG ⚡ ¡Hola a todos! Ya estamos de vuelta a la rutina diaria, después de unos días de descanso, retomar todo con energía se hace mucho más fácil. Hoy, os quiero hablar de este look urbano. Un estilo casual perfecto para el día a día, en el que he mezclado la tendencia de los jeans rotos con la tendencia tribal. Ahora ya conocéis una de las tendencias más salvajes para esta primavera-verano. ¿Te arriesgas a probarla? ¡Espero que os guste el post! ⚡ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #newpost #myshoplistbypilarrubio #yoymishoplist #myshoplist #ootd #casuallook • • NEW POST ON THE BLOG⚡ Hello everyone! We are already back to the daily routine and returning with energy becomes so much easier after a few days of rest. Today, I want to talk about this urban look; a casual style perfect for day-to-day in which I have mixed the ripped jeans trend with the tribal trend. Now you know one of the wildest trends for this spring-summer. Do you dare to try it? I hope you like the post! ⚡ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #newpost #myshoplistbypilarrubio #yoymishoplist #myshoplist #ootd #casuallook