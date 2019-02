Pilar Rubio presenta el ‘tanga C’, la prenda de lencería más atrevida de la historia

La colaboradora present´en 'El Hormiguero' las tendencias más inesperadas que veremos en los escaparates

No cabe duda de que Pilar Rubio es una de las colaborados más carismáticas y queridas de la pequeña pantalla. La madrileña no deja de sorprender con su capacidad para superar retos imposibles en El Hormiguero y no se ha quedado atrás en su última intervención en el programa de Pablo Motos, donde consiguió arrebatar el protagonismo al invitado de la noche, el cantante Melendi. En esta ocasión, ofreció toda una masterclass sobre moda y tendencias, una temática en la que la pareja de Sergio Ramos se desenvuelve a la perfección.

La colaboradora presentó a la audiencia algunos de los inesperados hits que próximamente irrumpirán en los escaparates, como las futuristas gafas de sol de pantalla, el eyeliner creativo o los vestidos flúor. Como toda una experta en moda, Pilar explicó que los vestidos de colores intensos deben combinarse con botines de colores claros, precisamente se trata de la misma fórmula de estilo con la que la celeb revolucionó anoche el plató y dejó sin palabras a los telespectadores. La colaboradora, más atrevida y rompedora que nunca, presumió de figura con un mini vestido ajustado en azul eléctrico con aberturas laterales. Un arriesgado modelo que ‘obligó’ a Pablo Motos a preguntarle por la ropa interior. “No quiero ser indiscreto, pero… ¿Y la ropa interior?”, preguntó sorprendido el conductor del programa. “La verdad es que es un vestido hecho con pequeños cortes y no puedes llevar unas bragas o un tanga porque se verían. Tú has pensado que esta no lleva nada…”, contestaba Pilar.

Sin embargo, la madrileña, que aseguró que “siempre iba como había que ir”, se guardaba un as en la manga: el ‘tanga C’, una especie de diadema rígida con detalles de encaje que ha asegurado que se trata de un “inventazo”. Además, frente a lo que la mayoría de mujeres puedan pensar, la estrella ha confirmado que es “súper cómodo” y que “no se cae”.

¿Veremos próximamente el ‘tanga C’ en las tiendas de lencería? El tiempo dirá si este sorprendente invento cala entre el público femenino pero, al menos, ya cuenta con una brillante embajadora.