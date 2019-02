View this post on Instagram

NUEVO POST EN EL BLOG ⚡️ ¡Vestir para ir a trabajar no tiene por qué ser aburrido! En el look de hoy os propongo arriesgar un poco más en nuestro ‘outfit’ diario de oficina. Añadiendo pequeños detalles podemos crear conjuntos muy diferentes que no pierden la formalidad que necesita un día de trabajo. Y vosotros, ¿os animáis a arriesgar un poco más en vuestros looks de oficina? ⚡️ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #office #look #blog #work #style . NEW POST ON THE BLOG ⚡️Dress to go to work doesn’t have to be boring! In today's look I propose to risk a little bit more in our office outfit. Adding small details we can create very different looks that don’t lose the formality that a day of work needs. And you, do you dare to risk a little more in your office looks? ⚡️ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #office #look #blog #work #style