Pilar Rubio se corona como la reina de la lentejuela

View this post on Instagram

NUEVO POST EN EL BLOG ⚡En el look de hoy he combinado la tendencia glitter con un toque rockero …Siempre dicen que los opuestos se atraen y, aunque sean dos tendencias muy diferentes creo que encajan a la perfección. Y tú, ¿qué opinas sobre este estilo rock sixties? ¡Espero que os guste el post! ⚡ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #myshoplistbypilarrubio #pilarrubio #myshoplist #yoymishoplist • • NEW POST ON THE BLOG ⚡ In today's look I combined the trend of glitter with a touch of rock…They always say that opposites attract and, although they are two very different styles, I think they fit together perfectly. And you, what do you think about this “sixties rock” style? I hope you like the post! ⚡ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #myshoplistbypilarrubio #pilarrubio #myshoplist #yoymishoplist