La colaboradora apuesta por el ‘mini bob’, uno de los peinados de la temporada que lucen estrellas como Charlize Theron, Lucy Boynton, Emilia Clarke e Irina Shayk

Pilar Rubio continúa mostrando las tendencias fashion de la temporada a los invitados de El Hormiguero. Después de presentar el sorprendente ‘tanga C’, la colaboradora ha vuelto a la carga con dos invitados muy especiales y que, además, saben mucho de moda: Javier Calvo y Javier Ambrossi. En esta ocasión, la madrileña ha irrumpido en el plató del programa de Antena 3 con un mono motero, que ha acompañado con unas sandalias rojas de tacón. Sin embargo, como la pareja de Sergio Ramos ha vaticinado que muchas mujeres no se atreverán con este arriesgado estilismo, ha propuesto una alternativa más discreta y que ya han lucido estrellas como Bella Hadid o las hermanas Kardashian: los pantalones ciclistas.

No obstante, no ha sido el estilismo ‘práctico’ de Pilar lo que más ha sorprendido al presentador, sino su radical corte de pelo. Y es que, además de tendencias en ropa, la it girl se ha propuesto también mostrar lo último en belleza. en este sentido, Pilar ha llevado la teoría a la práctica y ha apostado por uno de los peinados más pedidos en los salones beauty: el mini bob. “¡Nos lo estamos cortando todas! Queda súper bien, enmarca la cara, dulcifica los rasgos…”, ha señalado la celeb, que ha acompañado la explicación con los primeros planos de Charlize Theron, Lucy Boynton, Emilia Clarke e Irina Shayk, las celebs que presumieron de mini bob en la última gala de los Premios Oscar.

Antes de la emisión del programa, Pilar calentó motores en las redes sociales, donde preguntó a sus seguidores si se cortaba el pelo o se lo dejaba largo. La opción de dar rienda suelta a las tijeras ha ganado por un ajustado 52%, algo que aparentemente ejecutó tal y como mostró en El Hormiguero. Sin embargo, y a pesar de que la madrileña estaba espectacular con el corte de moda, la realidad es que el bob tiene truco porque Pilar, de momento, dejará su melena larga y ese nuevo peinado es fruto de una peluca.