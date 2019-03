View this post on Instagram

NUEVO POST EN EL BLOG ⚡Hoy os hablo de una de las tendencias más "It" del momento: el estilo Sporty. He querido arriesgar con esta tendencia y darle mi toque personal,sin tener que renunciar al estilo ni a la comodidad. Para mí,sin duda este estilo en cualquiera de sus versiones me ha conquistado! ¿Te atreverías con esta tendencia? ¿O crees que es un look solo para las más atrevidas?⚡ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #sportylook #gymretro #streetstyle #happyfriday #ootd • • NEW POST ON THE BLOG ⚡Today I'm talking about one of the most "It" trends of the moment: the Sporty style. I wanted to take a chance with this trend and give it my personal touch without having to give up style or comfort. For me, without a doubt, this style in any of its versions has won me over! Would you dare to wear this trend? Or do you think it's a look only for the most adventurous?⚡ WWW.PILARRUBIO.COM 📸 @adrianmadrid__ 👗 @raquelcostastylist #sportylook #gymretro #streetstyle #happyfriday #ootd