View this post on Instagram

Anoche vi A STAR IS BORN y me encantó. De hecho, las tres últimas películas que he visto están basadas en la vida de diferentes artistas: BOHEMIAN RHAPSODY, GREEN BOOK y A STAR IS BORN. La verdad es que las tres me han emocionado, son maravillosas.🙆🏻‍♀ Es toda una suerte poder disfrutar de tres obras así, no siempre salgo tan llena de sentimientos del cine, pero llevo una racha insuperable. Además, tengo cierta debilidad por este tipo de películas, de hecho son las que más me gustan😍. Los musicales, los documentales y las películas sobre las bandas, con este fondo siempre han sido mis favoritas. Porque detrás de un artista hay muchas emociones, formas de expresión, vidas sometidas a la constante superación personal, talento y un trabajo incesante por darle forma a esta increíble genialidad y creatividad. Poder crear una canción creo que es lo más bonito y difícil del mundo, conseguir agitar a la gente con música es todo un reto. 🙌🏻 Mi admiración total a todos estos artistas que tienen tanto que decir y que dejan que disfrutemos y nos identifiquemos con ellos. Por eso hoy me gustaría compartir con vosotros una de mis películas favoritas, HEDWIG AND THE ANGRY INCH. Toda una reflexión a nivel social. Me gustaría que la vierais y me dierais vuestro punto de vista.😉 Que paséis buen día! 😘 • • Last Night I watched the film A STAR IS BORN and I loved it. In fact, the last three movies that I’ve seen are based on the lives of different artists: BOHEMIAN RHAPSODY, GREEN BOOK and A STAR IS BORN. The truth is, these three movies made me feel emotional because they’re wonderful. 🙆🏻‍♀What amazing luck to enjoy three films like these. I don’t usually leave the cinema full of emotion, but I have to admit that I am on a roll! Also, I have a weakness for these kind of movies, in fact they are the ones that I like the most😍. So, today I’d like to share with all of you one of my favorites films, HEDWIG AND THE ANGRY INCH. It’s an absolute reflection at the social level. I’d like you to see it and give me your point of view. 😉Have a good day!😘