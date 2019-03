La popular presentadora se ha iniciado en una nueva rutina deportiva que la ha conquistado por completo. ¿De qué se trata?

La pasión de Pilar Rubio por el ejercicio físico es muy conocida por sus millones de seguidores. Se trata de un aspecto muy importante de su vida, al que dedica varias horas al día y gracias al cual -además de a una genética privilegiada- la popular presentadora puede presumir de tener una espectacular figura. Algo que ha dejado siempre muy claro a través de las redes sociales donde, además de compartir sus explosivos looks, suele colgar muchos de sus entrenamientos, duras sesiones en las que siempre da lo mejor de sí. Pero ahora, la colaboradora de El Hormiguero acaba de iniciarse en una nueva disciplina, una muy distinta y que nada tiene que ver con los exigentes entrenamientos de fuerza o cardiovasculares, que la ha conquistado por completo. ¿Quieres saber de qué se trata?

“Reconozco que llevo poco tiempo practicando esta rutina, pero me encanta enseñarle cosas nuevas a mi cuerpo. @noetodea me ha descubierto el entrenamiento #AnimalFlow y eso me mantiene despierta y en constante evolución!”, escribía en su cuenta de Instagram junto a un vídeo en el que aparece dando sus primeros pasos junto a su entrenadora personal.

Se trata de una rutina de entrenamiento a base de movimientos lentos y muy fluidos, propios de los animales, destinada a mejorar la flexibilidad, agilidad, coordinación y, sobre todo, la movilidad articular de todo el organismo. Así, algunos de sus ejercicios reciben nombres tan peculiares como ‘bear’ (oso), ‘kong’ (igual el famoso primate cinematográfico) o ‘ape’ (simio), justo el que aparece practicando al final del vídeo. Además, al ‘animal flow’ tiene mucho que ver con el yoga. De hecho, Pilar comienza su rutina con varios movimientos propios del saludo al sol, como el ‘perro boca abajo’ o ‘la cobra’. Una práctica complementaria muy completa que también le proporcionara los beneficios propios de esta disciplina milenaria.

Aunque ella afirma que lleva poco tiempo con ella, lo cierto es que no se le da nada mal y, a juzgar por su dedicación y perseverancia, apostamos a que, en poco tiempo, terminará siendo toda una experta.