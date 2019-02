Lo intentaron, pero fracasaron. Los desastres de estilo de la gala de los Óscar no han pasado en absoluto desapercibidos. Puedes verlos todos en nuestra galería

Luces, cámara y… decepción. Como no podía ser de otra manera, la alfombra roja de los Premios Óscar 2019 también ha tenido su cruz en cuestiones de estilo. Si bien las mejor vestidas de la velada han dejado el listón muy alto, estas han sido las protagonistas de los patinazos más sonados. Brillos, estridencias y diseños poco favorecedores, pero, sobre todo, mal gusto, han sido las notas en común de los peores looks de la noche. No tienen desperdicio. Compruébalo tú misma haciendo clic en nuestra galería.