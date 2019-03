Penélope Cruz es la musa de Pedro Almodóvar y protagonizará su nueva película, 'Dolor y Gloria'. Hoy ha sido la presentación y la actriz ha sido la protagonista de la mañana gracias a sus sencillo y elegante look

Día señalado para Pedro Almodóvar y todo su equipo. Hoy el manchego ha presentado ‘Dolor y Gloria’, su próxima película y lo ha hecho rodeado de los protagonistas del filme: Penélope Cruz, Antonio Banderas y Asier Etxandía.

Como no podía ser de otra manera la de Alcobendas se ha convertido en la protagonista del encuentro entre cineastas y periodistas y no ha sido gracias a su elegante look sino a un espectacular y exclusivo complemento.

Unida a Chanel por contrato, hace meses que Penélope Cruz luce diseños de la maison francesa en todas sus apariciones, pero la reciente pérdida de Karl Lagerfeld ha convertido la unión entre la española y la firma de moda en algo mucho más personal que profesional. Para la presentación de su nuevo trabajo en España, la mujer de Javier Bardem ha apostado por un vestido cruzado de doble botonadura, escote y cuello de pico y largo por encima de la rodilla de aires marineros y de lo más favorecedor.

El look de Pe ha sido una de las grandes tendencias de las últimas temporadas. Paula Echevarría, Aitana o Cristina Pedroche son solo algunas de las ‘celebs’ que, en los últimos meses ha apostado por un estilismo como el de Cruz, en el que el efecto americana sin pantalones da el toque sexy y sofisticado que se busca.

Siempre fiel a la firma, la oscarizada actriz ha apostado por una espectacular pulsera de oro blanco y diamantes con una camelia como único detalle. En la web de Chanel aparecen dos brazaletes similares al que luce Penélope, aunque ninguno encaja con exactitud con el suyo. A pesar de eso, se puede ver que los precios oscilan entre los 11.000 y los 13.000€, por lo que el complemento de la artista debe rondar dichas cantidades.