7 flequillos tendencia de Pénelope Cruz que demuestran que es la reina del postizo

Penélope Cruz se encuentra inmersa en los 45 años habiendo llegado a lo más alto en el mundo del cine, en su esfera personal y también en el mundo de la moda. La exitosa actriz ponía un auténtico broche de oro a su ecléctica vida tras convertirse en la musa póstuma del aplaudido desfile de Chanel, tras la muerte de Karl Lagerfeld, y ser la editora invitada de la revista VOGUE, realizando impactantes fotografías a sus musas ‘Made in Spain’. Con un último éxito de taquilla y crítica en la gran pantalla, de manos de su mentor Pedro Almodóvar, Penélope Cruz no le puede pedir más a la vida, y eso se nota en su impactante belleza que no ha hecho más que sumar enteros con los años.

Seguidora y creadora de tendencia, Penélope Cruz ha sabido innovar y lucir, sobre todo en la alfombra roja, lo último de los diseños ‘high class’, pero también las novedades ‘beauty’ en maquillaje y también en lo referente al peinado. Hija de peluquera, la de Alcobendas fue pionera en la complicada labor de enmarcar su rostro con un flequillo.

En este 2019, y concreto en esta primavera-verano el cabello tapando la frente vuelve a ser tendencia, aunque en esta ocasión de quita y pon. Es un hecho y las 'celebs' lo saben, el flequillo postizo es la mejor opción para cambiar de aspecto con marcha atrás. Hiba Abouk, Paula Echevarría o Eva González han sido algunas de las famosas que se han entregado a esta nueva moda reversible, sin embargo, ellas no fueron las primeras. Cuando la tendencia se instauró en nuestra alfombra roja, Penélope ya se la había puesto (y quitado) innumerables veces. La prueba, como siempre, en nuestra galería.