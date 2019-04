Para bien o para mal Paulina Rubio se ha convertido en la coach más polémica. Sus decisiones (poco acertadas para la audiencia) se suman a las críticas que ha recibido en las últimas galas de ‘La Voz’ y es que, según los telespectadores, ni había afinado en sus actuaciones ni tampoco su look estaba a la altura. Demasiado futurista para algunos usuarios y, aunque es cierto que suele convertirse en el centro de atención por encima de todos compañeros, no siempre ha acertado y tenemos la prueba.

Sus originales outfits cargados de personalidad, con hombreras, acabados metalizados y rematados con complementos de lo más extravagantes hablan por sí solos. Conjuntos con aires de otra época, con guiños a los años 70 y 80, que combinan siluetas voluminosas con cortes ajustados y que además son muy mini. Sin embargo, no solo son sus looks lo que los expertos catalogarían como K.O. Su peinado o complementos en varias ocasiones han sido muy recargados hasta tal punto que se convirtieron en desastre. ¿Quieres ver sus peores días estilísticamente hablando? Pincha sobre nuestra galería. No te lo puedes perder.