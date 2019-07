Hazte con las sandalias de verano de Paula Echevarría en versión ‘low cost’

View this post on Instagram

Hoy en el blog.. 🧝.. #TrasLaPistaDePaula #ElleBlogs @elle_spain @zara @browniespain @fetichesuances @mas34shop #Mas34byPaulaEchevarria @tousjewelry @antikbatik_paris #PaulaEchevarriaForHawkers @hawkersco