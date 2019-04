Paula Echevarría es una auténtica fanática de los tratamientos beauty. Así, es muy habitual ver a la protagonista de Los Nuestros 2 acudiendo a su centro de belleza habitual para someterse a los nuevos tratamientos disponibles en el mercado con el fin de lucir perfecta tanto en su día a día como en sus apariciones de alfombra roja.

La última visita de la exmujer de David Bustamante a Tacha Beauty se ha producido hace escasas horas. Lejos de someterse a un retoque en su melena, en esta ocasión Paula ha retomado uno de los tratamientos ‘beauty’ que, según la propia protagonista, mejor resultado le ha dado y que no se ha realizado desde hace un año. Se trata de lo que en cosmética se conoce como Shading de cejas, un procedimiento por medio del cual se consigue un efecto sombreado en la ceja para lucirlas perfectas. Esta técnica mezcla la micropigmentación y el diseño de cejas con el fin de obtener un resultado personalizado para cada mujer. Así, la asturiana compartía en sus historias de Instagram un vídeo en el que, además de mostrar el resultado de su nuevo tratamiento de belleza, ha tenido la gentileza de comentar algunos detalles del mismo: “Después de un año me he venido a retocar las cejas con mi Anabel. Me han quedado superbonitas. Ahora estoy sin maquillar y se ven mucho más” ·

Con unas cejas especialmente oscuras y pobladas, la mirada de la ‘influencer’ se percibe en las imágenes mucho más intensa y transformada. Un cambio abrupto que la actriz ha querido aclarar en la misma grabación: “Quiero decir que lo que veis ahora luego se disimula y se difumina. ¿Cuántos días hay que esperar? En uno o tres días se vuelven difuminar, se ven más suaves y quedan supermonas”. Es un hecho que Paula lucirá un aspecto ligeramente diferente hasta que el proceso de curación y regeneración de la piel (que dura varias semanas) ofrezca una apariencia natural al bello de la ceja. || [LEER MÁS: Jennifer Lopez, desconsolada por las calles de Nueva York tras conocerse la presunta infidelidad de su prometido].