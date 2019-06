View this post on Instagram

¿Lista para un selfie #sinfiltros? 😱 Wondermask es un tratamiento facial 5 en 1 que detoxifica, exfolia, afina los poros, equilibra la piel y combate los efectos de la contaminación 🦋 ¿Vas a probar tu filtro de belleza instantáneo? ✨👇 . Ready for a #nofilter selfie? 😱 Wondermask is a 5 in 1 superhero treatment which detoxifies, exfoliates, refines and closes pores, balances the skin and fights the effects of pollution 🦋 Are you trying our this instant beauty filter? ✨👇🏼 . #cocunat #cocunatrocks #toxicfreebeauty #belleza #cosmeticanatural #naturalskincare #mascarilla #facemask #wondermask