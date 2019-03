¡OMG! ¿Paula Echevarría lanza su línea de maquillaje? Te damos la respuesta

Paula Echevarría es una ‘trendsetter’ 360 y así lo ha demostrado en los últimos años. El colofón a su faceta de ‘influencer’ ha sido la puesta en marcha de su propia página web en la que, además de mostrar sus trabajos como actriz y sus colaboraciones con firmas de tecnología, promociona su exitosa línea de perfumes, así como su blog y los estilismos con los que triunfa entre sus fans.

Poco parecía que le quedaba por hacer a Paula y, sin embargo, la última noticia que se acaba de conocer de la exmujer de David Bustamante tiene revolucionados tanto a sus ‘followers’ como a los medios especializados.

Según informaba una conocida cabecera de estilo, Paula se habría embarcado en una nueva aventura ‘beauty’ como en su día han hecho celebrities de la talla de Kim Kardashian, Kylie Jenner o la mismísima Rihanna. Así, la protagonista de Los Nuestros estaría a punto de lanzar una cápsula de maquillaje, compuesta por tres productos que, a buen seguro, acabarán siendo un imprescindible en el neceser de sus fans: Lápiz de labios, laca de uñas, y sobra de ojos.

Para conocer la realidad de esta nueva faceta de la artista, desde la redacción de look nos hemos puesto en contacto con su representante, Ana Tenorio para averiguar todo lo referente a esta recién estrenada andadura dentro del mundo de la belleza. Según nos informa, por el momento, Paula no tiene previsto adentrarse en esta esfera empresarial dentro del mundo de la cosmética. No obstante, nos confirma la existencia de estos codiciados productos, pero como complemento a una nueva campaña de las fragancias de Paula.

Esta primavera, por tanto, los perfumes de la intérprete de Galerías Velvet vendrán acompañados de tres diferentes versiones de los cosméticos según sea el olor al que acompañan. Nude, junto con la fragancia Paula, en la que los tonos serán más neutros, Fresh, con el labial, la laca y las sombras en colores vivos acompañando a L’Eau de Paula y Glam, la versión más arriesgada, con tonos dorados y rojos para el perfume Sensuelle. Un atractivo reclamo que, a buen seguro, aumentará las ventas de sus ya exitosos aromas y que nos anima. || [LEER MÁS: Madonna, Maluma y un encuentro en el que saltan las chispas]