Paula Echevarría se cubre de gloria con su cambio de look más criticado

La asturiana sorprende con un ‘beauty look’ al más puro estilo ‘Star Trek’ con el que divide a sus seguidores

No cabe duda de que el flequillo es un peinado muy favorecedor, pero también complicado del que cuesta mucho desprenderse. Es por eso que Penélope Cruz, Vicky Martín Berrocal y Blanca Suárez son solo algunas de las celebs que han dado a conocer los maravillosos resultados del flequillo postizo. La última en sumarse a esta práctica y funcional fiebre beauty ha sido Paula Echevarría, quien ha sorprendido en el madrileño Palacio de Santa Bárbara con un cambio de look con el que, inevitablemente, ha dividido a sus fans. Eso sí, sin necesidad de tijeras ni arrepentimientos.

La actriz de Velvet ha sido una de las estrellas que no ha querido perderse la fiesta organizada por la revista Elle en honor a la actriz norteamericana Emma Roberts. Como viene siendo habitual, la asturiana se ha convertido en una de las reinas del ‘photocall’ y, en esta ocasión, por partida doble. Además de presumir de piernas con un mini vestido con cuello redondo, detalles desflecados y manga larga semi-transparentes, la ex de David Bustamante ha dejado a todos sin palabras con un beauty look al más puro estilo Star Trek.

La protagonista de Los Nuestros ha escogido un llamativo cat eye con delineado infinito en color negro y cejas marcadísimas gracias al shading, un tratamiento que recurre a la micropigmentación para definir la forma y evitar que queden irregulares o despobladas. Por último, la chica de Miguel Torres se ha decantado por un flequillo cortito y despuntado, el más teen del catálogo, y coleta alta que dejaba su rostro totalmente despejado. A pesar de que este peinado quitaba años a la actriz, la realidad es que ha sido muy criticado en las redes sociales. | [LEER MÁS: La prueba de que el novio de Tamara Falcó ya ha desplazado a mamá Preysler]