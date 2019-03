La actriz ha convertido esta prenda en el último objeto de deseo fashionista

En el armario infinito de Paula Echevarría coexisten prendas firmadas por grandes diseñadores, que se venden a precios desorbitados en sus tiendas físicas y páginas web, y otras aptas y asequibles para los bolsillos de la mayoría de los mortales. En ese mix entre hig y low cost residen en buena parte la clave de su éxito. Una combinación de la que presume a diario en sus redes sociales, donde cuenta con más de dos millones y medio de seguidores. Casi nada. Con su último look, Paula acierta y arrasa. Un jersey en color salmón, una falda plisada con estampado de pañuelo, unos zapatos de tacón negros y un bolso rosa chicle componen su última creación.

Gucci y Dolce & Gabbana son algunas de las casas de moda que sellan este primaveral outfit. No obstante, estos nombres solo se encuentran en el sello de sus complementos. La pieza estrella de su look lleva sello de Inditex y no, no es Uterqüe. Tampoco Zara. Su falda es de Stradivarius y cuesta solo 19,95 euros. De risa.

“He leído que tienes la falda. En la página de Stradivarius no la encuentro, ¿me podrías decir la referencia, porfa?”, pregunta una de sus seguidoras. En su web no hay rastro de ella. Al menos ahora, porque anoche, cuando Paula publicó esta imagen que está causando furor entre sus followers, aparecía en el porfolio de la firma. “Lo más buscado en tienda”, alerta un mensaje de Stradivarius en el que aparece la silueta de la prenda en miniatura. Un mensaje con el que sentimos un pequeño halo de esperanza. ¿Se convertirá la falda de Paula en la nueva chaqueta amarilla de Zara?