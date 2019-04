Con minifalda y escotazo: Paula Echevarría saca la artillería pesada

Hay muchas maneras de responder al desamor y si no que se lo digan a Paula Echevarría . Aunque la actriz está felizmente junto a su pareja, Miguel Torres, y de eso nadie duda, hay una parcela sobre la que no le gusta pronunciarse. En concreto de que su ex, David Bustamante haya rehecho su vida, tal y como él mismo ha revelado a través de su Instagram. En un evento en el que se presentaba su línea de maquillaje este miércoles, la intérprete ha decidido responder tajante de dos formas. Una con sus declaraciones y la otra con su estilismo. Un outfit completamente rompedor: con escotazo y minifalda.

La influencer ha optado por un vestido de tweed en versión mini cuyos detalles de flecos acaparaban todas las miradas de este traje tan primaveral. Muy sexy y sonriente, Paula ha combinado este look con unos stilettos amarillos y unos maxipendientes que también se han convertido en protagonistas. Unas piedras de aguamarina y brillantes con forma de lágrima han sido las piezas escogidas junto a un maquillaje ahumado en el que sus barras de labios debían destacar. ¿Quieres ver su look completo? Pincha sobre la galería y descubre todos los detalles.