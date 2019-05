La actriz ha anunciado en su cuenta de Instagram cuál será su nuevo proyecto profesional. Y no tiene que ver nada con la actuación

Después de lanzar varias líneas de gafas de sol para Hawkers y de hacer su primera incursión en el mundo del diseño customizando chaquetas de piel de la firma Osant, Paula Echevarría ha dado el paso definitivo para meterse de pleno en el mundo de la moda y el diseño. Y lo va a hacer con el complemento fetiche de cualquier ‘fashionista’ que se precie: los zapatos. La actriz e ‘it girl’ acaba de anunciar que dentro de muy poco presentará su primera colección de calzado de la mano de Más34, una firma española de la que se ha declarado admiradora en más de una ocasión.

Aunque todavía no ha querido desvelar más detalles, la protagonista de Velvet soltaba esta ‘bomba’ a través de una ‘storie’ en su cuenta de Instagram en la que se puede apreciar la plantilla de un zapato con la enseña Más34 by Paula Echevarría impresa en la plantilla. A pesar de no disponer de más información, lo que sí se puede prever casi con total seguridad es que sus diseños contarán con el toque chic tan femenino del que la ex de David Bustamante suele hacer gala y que también caracteriza las creaciones del sello con sede en Barcelona.

Se trata de una firma fundada por la joven diseñadora Adriana Balcells, en un empeño por crear un calzado de calidad y 100% ‘made in Spain’ que estuviera a la altura del italiano. Su amplio catálogo está compuesto por atractivos y juveniles diseños confeccionados en piel. Salones, sandalias, bailarinas, botas y botines para todos los gustos y a un precio relativamente razonable teniendo en cuenta que se trata de un artículo muy cuidado y de alta calidad. Algo que Paula Echevarría no ha querido pasar por alto a la hora de aliarse con ellos. De hecho, en muchas de sus publicaciones en Instagram aparece luciendo varios modelos de la marca a modo de preámbulo de lo que está por llegar.

De este modo, la asturiana toma el relevo de otras 'celebs' que, en su día, también decidieron dar un nuevo rumbo a su carrera profesional apostando por el diseño de calzado. Es el caso de María Teresa Campos y, como no, de Sarah Jessica Parker, el 'alter ego' de Carrie Bradshaw, quien inspirada por su propio personaje en la ficción decidió emular a su admirado Manolo Blahnik con su propia firma, SJP, que lanzó al mercado hace ya algunos años.