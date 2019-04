La actriz se adelanta al verano y comparte un primer conjunto de baño que reúne todos los ingredientes para triunfar durante los próximos meses

Paula Echevarría irradia felicidad. La que fuera protagonista de Velvet está aprovechando las vacaciones de Semana Santa para compartir unos días con su chico, el futbolista Miguel Torres, con quien está recorriendo diferentes rincones de Málaga. Además de disfrutar de las procesiones de la ciudad andaluza, la intérprete no ha querido dejar pasar la oportunidad para adelantar las tendencias de moda de baño que arrasarán durante los próximos y de las que, por supuesto, todas las fashionistas hablarán.

Las predicciones meteorológicas poco alentadoras no parecen suponer ningún hándicap para la de Candás, quien quiere ser la primera en presumir de armario de verano. Tanto es así que, cuando acabamos de inaugurar la primavera, la celeb se ha lanzado compartiendo el primer bikini de la temporada para un día de “piscineo”. Paula ha apostado por uno de sus estampados favoritos para las prendas de baño, el tropical, con un bikini azul marino ligeramente deportivo con braguita clásica. El dos piezas jungle es una de las propuestas de la nueva colección Primavera-Verano 2019 de Calzedonia y está valorado en 45 euros.

"Piscineo modo on", ha escrito la ex de David Bustamante en la imagen, en la que posa frente al espejo con una sobrecamisa arremangada en blanco, moño y hasta gafas de sol. No cabe duda de que Paula Echevarría tiene ganas de verano y está dispuesta a convertirse un año más en la 'reina del bikini'.