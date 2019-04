El secreto bajo el vestido de Paula Echevarría que comparte con la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio y Paula Echevarría poseen un imprescindible bajo su vestido

Son dos de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país, eso sí, para un target muy diferente. Paula Echevarría a sus 41 años y Alejandra Rubio a sus 19 han conseguido generar una auténtica legión de ‘followers’ que toman nota de cada uno de sus looks y sus secretos ‘beauty’. Curiosamente, aunque estas dos mujeres poseen diferentes estilos (Paula es una mujer que sigue a pies juntillas la última moda y Alejandra ha hecho del negro el color fetiche de su indumentaria), ambas comparten un mismo imprescindible a la hora de lucir una de las tendencias más explotadas en esta primavera: el vestido de entretiempo.

Hace escasos días, la nieta de María Teresa Campos nos abría las puertas de su ropero en el último capítulo del ‘vblog’, The Black Sheep. Durante su ‘fashion tour’, la joven nos relató paso por paso cómo tiene organizados las diferentes áreas de su armario y, además de mostrarnos las joyas, en forma de zapatos y bolsos, del mismo, Alejandra dejaba claro que, a cuando se decide por uno de los vestidos que cuelgan en su vestidor, no puede prescindir de una prenda obligada: “Estos shorts me encantan, son mis favoritos de hecho y siempre me los pongo cuando llevo un vestido. De hecho, no puedo ponerme un vestido si no llevo debajo unos de estos pantaloncitos”. Una premisa que no solo ella pone en práctica.

Hace apenas una semana, Paula Echevarría viajó a Marbella junto con su amor, Miguel Torres. Allí, disfrutó de un agradable paseo frente a la playa. Una relajante jornada en la que compartió confidencias con su amiga, y compañera de profesión, Belén Rueda y la pareja de esta.

Para la ocasión, la intérprete de Los Nuestros 2 recicló un precioso vestido ‘boho’ de estampado pachwork de Fetiche Suances que combinó con un perfecto de cuero en color negro. Sin embargo, lo más destacado de su estilo no han sido sus prendas a cara vista sino un destacado detalle que se dejó ver bajo su indumentaria. Paula Echevarría también se siente más segura añadiendo bajo los vestidos la presencia de un ‘short’ con el fin de solventar cualquier tipo de contratiempo, como una ráfaga de viento que pueda, como se percibe claramente en la imagen, poner en apuros a la artista. || [ LEER MÁS: Cristiano Ronaldo y el problema judicial que le trae por el camino de la amargura]