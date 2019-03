La Reina ha viajado a la ciudad del Támesis para inaugurar junto al príncipe de Gales una muestra dedicada a Sorolla en la National Gallery.

El reencuentro entre doña Letizia y el príncipe Carlos no ha empezado con muy buen pie. Si hay algo por lo que destacan los ingleses además de por su fino sentido del humor es por su puntualidad. Una cuestión que llevan a rajatabla. Sin embargo, hoy la Reina se ha retrasado en su cita con el heredero al trono británico. Casi veinte minutos ha estado el hijo de Isabel II esperando la llegada de la consorte española en la National Gallery de Londres, donde ambos han inaugurado la muestra dedicada a Sorolla.

La cita estaba prevista a las 18:30 hora local y, como no podía ser de otra manera, el príncipe de Gales ha llegado puntual y a pie al encuentro y ha esperado a la consorte con el resto de invitados. De hecho, no ha salido al exterior de la galería a recibir a doña Letizia , -que ha llegado en coche- aunque cuando se han visto se han saludado de manera muy cariñosa. De hecho, Carlos de Inglaterra no ha le ha hecho reverencia a la esposa de Felipe VI.

Para esta ocasión, la esposa de Felipe VI ha estrenado un look un tanto peculiar. Doña Letizia ha optado por un diseño de estilo lady de Carolina Herrera de estampado floral en tonos azules, verdes y rosas, con falda abullonada y manga larga. Lo ha combinado con zapatos de salón de Magrit y pendientes de Bulgari en brillantes y aguamarinas que la prestigiosa joyería le regaló con motivo del nacimiento de su primogénita, la princesa Leonor. Hay que destacar que la Reina ha recogido su cabello en un recogido muy al estilo de los messy de Meghan Markle, en un guiño a la nuera del príncipe Carlos.

Por su parte, el hijo de la reina Isabel ha optado por un elegante sastre en raya diplomática color azul que ha combinado con camisa a rayas también azules y corbata estampada a juego con el pañuelo de bolsillo.