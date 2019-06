La marca premium de H&M ha creado la prenda que te hará triunfar en la temporada de playa y piscina

El verano ya está aquí y con él la -para algunas temida- temporada de baño. Después de un año de excesos llega el momento de ponernos el bañador y enfrentarnos a la dura realidad. Los meses han pasado y descubres que la ‘operación bikini’ no ha hecho efecto. ¡Horror! Empieza ahora la dura tarea de encontrar la prenda que nos haga sentir bien sin renunciar a ir a la última en playa o en la piscina. Afortunadamente, & Other Stories puede facilitarte la labor mucho más de lo piensas.

La marca premium de H&M llega en tu ayuda para ofrecerte justo lo que necesitas: un bikini cuya braguita te ayudará a disimular cualquier atisbo de tripa sin oprimirte ni renunciar a la comodidad y, por si fuera poco, de plena tendencia.

Se trata de un atractivo modelo de talle alto que además de estilizar la silueta, hará que tu vientre luzca plano gracias al detalle de su nudo central, un efecto óptico que no hace otra cosa que desviar la mirada hacia él en lugar de a otras zonas. De un intenso color teja, está confeccionado en crepe, un tejido rugoso que le confiere un toque aún más retro y especial.

Su top a juego no resulta menos atractivo. Sin aros ni copas para que puedas moverte con total libertad, tiene tirantes anchos y se ayuda en la parte delantera. Podrás encontrar el conjunto completo en la tienda online de & Other Stories al asequible precio de 25 euros cada una de las piezas. Pero no te descuides, este bikini se ha convertido en un preciado objeto de deseo y algunas tallas ya comienzan a agotarse. ¿Te vas a quedar sin él?